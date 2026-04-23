Una fotografia che mostra una famiglia di migranti in lacrime, separata dall'agenzia di immigrazione statunitense, ha ottenuto il primo premio al World Press Photo 2026. L’immagine ritrae un momento di forte emozione e tensione, catturato durante un'operazione di frontiera. La vittoria della foto è stata annunciata oggi, attirando l’attenzione sull’uso della fotografia come testimonianza di eventi legati all’immigrazione.

Una foto di una famiglia di migranti in lacrime, separata dall'Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ha vinto oggi il primo premio al World Press Photo 2026. L'immagine, scattata dalla fotografa americana Carol Guzy dell'agenzia di stampa statunitense Zuma e dell'iWitness Institute per il Miami Herald, mostra il momento straziante in cui Luis, un migrante ecuadoriano, viene arrestato e separato dalla moglie Cocha e dai figli dopo un'udienza presso il tribunale dell'immigrazione di New York il 26 agosto 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La foto di una famiglia di migranti separata dall'Ice vince il World Press Photo

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Questa foto di Carol Guzy si aggiudica il World Press Photo Award. Racconta la brutalità dell’Ice, mentre cerca di strappargli Luis, ecuadoriano che vive nel Bronx, unico sostegno economico per lei e i suoi tre figli adolescenti. x.com

La Stampa. . La Foto dell’Anno 2026 del World Press Photo è “Separated by ICE” della fotografa Carol Guzy, realizzata per ZUMA Press, iWitness e il Miami Herald. Lo scatto documenta il momento in cui Luis, migrante ecuadoriano, viene fermato dagli agenti - facebook.com facebook