La foto del mio migliore amico | esilarante commedia degli equivoci ai tempi delle app

È arrivata in Italia una commedia francese di grande successo intitolata “La foto del mio migliore amico”, diretta da Fabrice Donnio. Il film racconta le vicende di alcuni personaggi coinvolti in una serie di equivoci, con un tono leggero e divertente. La pellicola ha già riscosso consensi in Francia e ora viene proposta al pubblico italiano, portando sul grande schermo una storia ironica e ricca di situazioni imprevedibili.

Debutta per la prima volta in Italia “La foto del mio migliore amico”, una commedia francese di successo firmata da Fabrice Donnio. Ad essersi aggiudicata i diritti, per il nostro paese per i prossimi tre anni, è la compagnia torinese Onda Larsen: la prima messa in scena - per la regia di Andrea.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Julio Velasco: “Il mio migliore amico delle superiori fu ucciso. Mio fratello fu sequestrato nel 1977”Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile italiana,racconta gliinizi della sua carrierache coincidono con uno deimomenti più... Emilio Solfrizzi in "Anfitrione", la commedia degli equivoci di Plauto parla ancora al presenteGiovedì 12 marzo, Emilio Solfrizzi è “Anfitrione”, il celebre personaggio della commedia di Plauto, definita dallo stesso autore, nel prologo, una... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il mio amico – Epilogo; Le foto (im)possibili di Giovanni Caruso -; Sofia Coppola: Il mio amico Marc; Il fotografo Philippe Auliac: I live del Duca Bianco erano sobri e mai sfrenati. La foto del mio migliore amico: esilarante commedia degli equivoci ai tempi delle appEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... torinotoday.it 'Grazie per i nostri figli, per essere stato mio marito ed il mio migliore amico, ti adoravamo! Hai avuto un impatto enorme su tante persone! Rispettoso, calmo, genuino e leale! Abbiamo sempre potuto contare sul tuo appoggio, è importante esprimere a tutti qual - facebook.com facebook