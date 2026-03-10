Emilio Solfrizzi in Anfitrione la commedia degli equivoci di Plauto parla ancora al presente

Giovedì 12 marzo, Emilio Solfrizzi interpreta il ruolo di Anfitrione in una nuova produzione della commedia di Plauto. Lo spettacolo si basa sulla

Giovedì 12 marzo, Emilio Solfrizzi è “Anfitrione”, il celebre personaggio della commedia di Plauto, definita dallo stesso autore, nel prologo, una "tragicommedia", per la presenza sia di personaggi divini che di servi. Nell’Anfitrione il gioco dell’equivoco diventa macchina perfetta di comicità e riflessione. La vicenda prende avvio dal ritorno a casa del valoroso Anfitrione e del suo servo Sosia, reduci da una lunga campagna militare. Ma qualcosa, tra le mura domestiche, non è come dovrebbe essere: Giove, invaghito della bellissima Alcmena, ha assunto le sembianze di Anfitrione per sedurla. Da qui si scatena una vertiginosa spirale di scambi di identità, fraintendimenti e colpi di scena. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

