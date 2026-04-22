Chi è Chantal Pinzi la fotografa italiana che è in finale al World Press Photo Contest 2026 – L’intervista

Chantal Pinzi, 29 anni, è una fotografa italiana originaria di Como che da dieci anni risiede a Berlino. Attualmente è tra i finalisti del World Press Photo Contest 2026. La sua attività si concentra sulla fotografia documentaristica, e la sua candidatura al premio internazionale rappresenta un riconoscimento importante nel settore. In un’intervista, ha parlato del suo percorso e delle sue esperienze nel campo della fotografia.

Si chiama Chantal Pinzi, ha 29 anni, è italiana ed originaria di Como, ma da dieci anni vive a Berlino. Questo, quando non gira il mondo per cercare di catturare con la sua fotocamera l’essenza delle persone, soprattutto quella delle donne che non hanno voce. I suoi scatti, appartenenti alla serie Faris?t: Gunpowder’s Daughters, ritraggono le cavallerizze marocchine dello spettacolo tradizionale che rievoca le tecniche degli scontri a cavallo della Tbourida, e sono stati selezionati portandola tra i sei finalisti del World Press Photo Contest 2026. Giovedì 23 aprile verrà decretato il vincitore. Nel frattempo, Open ha parlato con lei per conoscere un po’ meglio la sua storia.🔗 Leggi su Open.online

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