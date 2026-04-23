La forza di una donna anticipazioni 24 aprile 2026 | Kismet ripensa al passato Ceyda gelosa

La dizi turca di Canale 5 torna con una nuova puntata anche venerdì 24 aprile, alle ore 16.00 su Canale 5: tra dubbi, ricordi dolorosi e sentimenti contrastanti, cosa succederà a La forza di una donna? Scopriamolo con le anticipazioni. Prosegue l'appuntamento con La forza di una donna, la dizi turca in onda ogni giorno su Canale 5 che continua a conquistare il pubblico con le sue storie intense e cariche di emozione. La puntata di venerdì 24 aprile (alle ore 16.00) porterà nuovi sviluppi nelle vicende dei protagonisti che si muovono tra tensioni familiari, ricordi dolorosi e rapporti sempre più complessi. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo episodio grazie alle anticipazioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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