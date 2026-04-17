La forza di una donna anticipazioni al 25 aprile | Kismet ripensa al passato

La forza di una donna, anticipazioni dal 19 al 25 aprile. Kismet ripensa al suo passato con Cem e al dolore per la perdita della loro figlia. Ceyda si trova a gestire non solo suo figlio Arda, ma anche Satilmis, un bambino vivace e difficile da controllare. Nel frattempo, sia lei che Bahar perdono il lavoro presso Fazilet, attribuendo il licenziamento alla vicenda dei gioielli scomparsi. Tuttavia, l’assenza di Ceyda pesa molto su Raif, che si chiude in sé stesso e si rifiuta di uscire dalla sua stanza. Ceyda racconta a Bahar di essere tornata al lavoro dopo che Raif ha finalmente chiarito la verità sui gioielli. Intanto, Arif si reca da Enver per recuperare la pistola appartenuta a Sarp con l’intenzione di liberarsene, e Bahar lo accompagna.🔗 Leggi su 2anews.it

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