La forza di una donna anticipazioni dal 18 al 24 aprile 2026 | Fazilet pronta a riassumere Ceyda
Il serial drammatico turco La forza di una donna ( Kad?n ) si prepara a regalarci nuove emozioni nel corso della prossima settimana. Gli episodi in onda dal 18 al 24 aprile 2026 nel daytime di Canale 5 vedranno Fazilet fare un passo indietro nei confronti di Ceyda. Per accontentare il figlio infatti, la scrittrice proporrà alla mamma di Arda di tornare alavorare con lei, pur rimanendo dubbiosa sulla sua onestà. Scopriamo insieme cosa accadrà. Trame settimanali La forza di una donna: Fazilet disposta a riassumere Ceyda. Ceyda si ritrova a dover gestire non solo suo figlio Arda, ma anche Satilmis, un bambino vivace e difficile da controllare. Nel frattempo, sia lei che Bahar perdono il lavoro da Fazilet, attribuendo il licenziamento alla storia dei gioielli scomparsi.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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«Quando Fazilet mi ha detto che potevo tornare, non ci ho pensato due volte. Ho subito accettato, anche se lei ancora non si fida di me. » Ceyda si ritrova di nuovo nella villa, accolta con entusiasmo da Raif che, dopo la sua assenza, era diventato sempre più - facebook.com facebook