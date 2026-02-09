A Sant’Andrea di Conza la prima edizione dello Spogliamento

Sabato 21 febbraio, Sant’Andrea di Conza si prepara a vivere una giornata speciale. Nel centro storico si svolge la prima edizione dello “Spogliamento”, un rito simbolico che segna la fine del Carnevale e il ritorno alla normalità. La piazza e le vie del paese si riempiranno di persone pronte a partecipare a questa tradizione, che invita tutti a lasciare alle spalle le maschere e i festeggiamenti per riprendere le abitudini di ogni giorno.

L'iniziativa è promossa dal Forum dei Giovani di Sant'Andrea di Conza

