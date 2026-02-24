L' Osservatorio provinciale fa tappa a Sant' Andrea di Conza

L’Osservatorio provinciale si ferma a Sant’Andrea di Conza, dove mercoledì 25 febbraio alle 17 si terrà un incontro nel Centro Polifunzionale “Angelo Gabriele Giorgio”. La manifestazione nasce per ascoltare le esigenze del territorio e favorire il dialogo tra amministratori, cittadini e rappresentanti locali. Sono previsti interventi di vari partecipanti e momenti di confronto aperto. La riunione si inserisce in un percorso di ascolto che coinvolge diverse comunità della provincia.

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 17.00, il Centro Polifunzionale "Angelo Gabriele Giorgio" (ex Fornace) di Sant'Andrea di Conza ospiterà una nuova tappa dell'Osservatorio sullo Stato della Provincia, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per raccogliere direttamente dai territori istanze, criticità e prospettive di sviluppo. L'iniziativa coinvolgerà le comunità di Sant'Andrea di Conza, Calabritto, Caposele, Conza della Campania, Lioni, Senerchia e Teora. Un momento di dialogo aperto che vedrà la partecipazione del Prefetto, affiancata dai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di consolidare il rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso un confronto diretto e costruttivo.