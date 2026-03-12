Weekend di gusto e tradizione tra Street food festival Segavecchia e Festa di pre-primavera Poi musical britpop e mercatini

Il fine settimana nel Forlivese e nel comprensorio propone un programma vario con eventi come lo Street food festival, la Segavecchia e la Festa di pre-primavera. Oltre a queste manifestazioni, sono in programma concerti musicali dedicati al britpop e mercatini, offrendo occasioni di svago e scoperta per residenti e visitatori. La città si anima con iniziative che abbracciano cibo, musica e tradizione.

Il fine settimana nel Forlivese e in tutto il comprensorio si apre a un ricco calendario di appuntamenti dedicati al gusto, al divertimento e alla tradizione. Per tre giorni piazza Saffi si trasformerà nel cuore dello street food internazionale con l'International street food festival: in arrivo decine di food truck e stand selezionati e tante specialità provenienti da diverse tradizioni gastronomiche. Ma sul fronte della tradizione, l'appuntamento da non perdere è a Forlimpopoli dove, domenica, si chiude un'altra edizione della Segavecchia. Protagonista del weekend saranno le sfilate pomeridiane e, in serata, il corso mascherato notturno, l’estrazione della tombola e lo spettacolo pirotecnico finale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Castelfalfi Spring Festival 2026: a Montaione due giorni per festeggiare la primavera con musica, mercatini e street food

