Legnano Basket spegne 60 candeline serata di festa per la società biancorossa

Legnano, 24 febbraio 2026 – Una serata per ripercorrere sessant’anni di storia sportiva e celebrare un traguardo importante. Il Legnano Basket ha festeggiato il 60° anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 1966, con un evento che ha riunito circa 190 invitati tra dirigenti, ex giocatori, allenatori, sponsor e rappresentanti delle istituzioni. La celebrazione si è svolta nel mese di febbraio 2026 ed è stata l’occasione per ricordare le tappe principali della società biancorossa, dalle origini fino all’attuale stagione in B Nazionale, dove la squadra è in corsa per un posto nei playoff. Ad aprire la serata è stato il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, che in gioventù ha militato nel settore giovanile dei Knights. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

