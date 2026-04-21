Dieci anni fa, la squadra di Leicester conquistava il titolo di campione d'Inghilterra, ma questa stagione si trova a dover affrontare la retrocessione in terza divisione. In Championship, i tifosi hanno assistito al pareggio casalingo contro l’Hull City, un risultato che ha sancito di fatto la fine del percorso in seconda divisione. La squadra ora si prepara a disputare la League One, la terza serie del calcio inglese.

In un’altra vita, il 2 maggio a Leicester ci sarebbero stati i festeggiamenti: tra pochi giorni infatti saranno passati esattamente dieci anni da una delle vittorie più incredibili nella storia del nostro calcio. Era la squadra di Ranieri, del “Dilly-ding, dilly-dong”, della favola di Vardy, degli exploit di Mahrez e Kante. Invece, oggi, si celebra il funerale delle Foxes: la squadra è infatti retrocessa in terza serie dopo il pareggio in casa con l’Hull City. È la fotografia di una stagione drammatica. Un doppio salto all’indietro che ha dell’incredibile. Tanto ha inciso anche la penalizzazione di sei punti per violazioni alle regole di Redditività e Sostenibilità nella stagione 2023-24, arrivata a febbraio, che hanno portato nuove e feroci critiche al presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha e al direttore sportivo Jon Rudkin.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier, oggi retrocede in terza serie

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