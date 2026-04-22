Leicester in 10 anni dal paradiso alla terza serie | ecco cosa è successo

Nel 2016, la cittadina nel cuore dell’Inghilterra si trovava al vertice del calcio nazionale, con la squadra campione d’Inghilterra sotto la guida dell’allenatore italiano. A distanza di dieci anni, la stessa squadra si trova in terza serie, senza più la stessa posizione e con un percorso che ha portato a cambiamenti significativi. La squadra ha attraversato un periodo di successi, crisi e riorganizzazioni, che hanno portato a un drastico calo nei risultati e nelle divisioni del campionato.

Come cambiano le cose, in dieci anni. Guardare Leicester per credere. Dieci anni fa, nella primavera 2016, questa cittadina nel cuore dell’Inghilterra era il paradiso del calcio. Le Foxes il 7 maggio 2016 festeggiavano uno dei miracoli più incredibili del calcio moderno, la vittoria della Premier League di una squadra quotata 5000-1. C’era Claudio Ranieri in panchina, baronetto artefice di questo miracolo. C’era Andrea Bocelli ospite al King Power Stadium a suggellare con la sua voce questa festa indimenticabile. Dieci anni dopo, quel sogno è in rovina, è un incubo che fa rima con League One, la categoria in cui il Leicester giocherà nella prossima stagione, la terza serie inglese.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leicester, in 10 anni dal paradiso alla terza serie: ecco cosa è successo Notizie correlate Dal miracolo al baratro: 10 anni dopo il trionfo con Ranieri, il Leicester sprofonda in terza serie. Le ragioni della triste parabolaIl modo peggiore per festeggiare il decennale dello storico trionfo in Premier League, sotto la guida di Claudio Ranieri: il 2-2 in casa con l’Hull... Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier, oggi retrocede in terza serieIn un’altra vita, il 2 maggio a Leicester ci sarebbero stati i festeggiamenti: tra pochi giorni infatti saranno passati esattamente dieci anni da una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier e ora retrocede in terza serie; Incubo Leicester, è retrocesso in League One 10 anni dopo la vittoria della Premier League; Il Leicester retrocede in League One a dieci anni dal trionfo in Premier League con Ranieri; Il disastro del Leicester City: retrocessione in League One 10 anni dopo la vittoria della Premier League. Leicester, in 10 anni dal paradiso alla terza serie: ecco cosa è successoNella primavera 2016, la cittadina nel cuore dell’Inghilterra era il paradiso del calcio, campione d'Inghilterra con Ranieri in panchina, baronetto artefice di questo miracolo. Domenica scorsa quel so ... msn.com Incubo Leicester City: retrocesso in League One a 10 anni dalla vittoria della Premier con RanieriDal 2016, anno in cui le Foxes hanno vinto il titolo di Campioni d'Inghilterra, al pareggio con l'Hull City che li condanna in terza divisone ... corrieredellosport.it Ricordate quando i giocatori del Leicester si riunirono a casa di Vardy per guardare Chelsea-Tottenham Dopo il triplice fischio a casa di Vardy ci fu il delirio. Quella squadra aveva appena vinto la Premier League e rivedere quel video oggi, dopo quanto succ - facebook.com facebook Leicester retrocesso, dal trionfo in Premier nel 2016 alla terza serie: la disamina del crollo in 10 anni x.com