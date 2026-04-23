La famiglia di Celeste Rivas Hernandez rompe il silenzio dopo l’arresto di D4vd

Dopo l’arresto di D4vd, la famiglia di Celeste Rivas Hernandez, una ragazza di 14 anni, ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e della comunità locale, che attendono ulteriori dettagli sull’accaduto. La famiglia ha espresso le proprie preoccupazioni e ha chiesto rispetto per la privacy durante questo periodo difficile. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento.

La famiglia della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo che il cantante D4vd si è dichiarato non colpevole dell’accusa di omicidio per la morte ragazza, il cui corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato lo scorso anno nel bagagliaio di una Tesla a lui intestata. Il messaggio della famiglia di Celeste Rivas Hernandez. “Desideriamo ringraziare il Dipartimento di Polizia di Los Angeles e la Procura per il loro impegno”, si legge nella dichiarazione firmata da Jesus Rivas e Mercedes Martinez, i genitori della vittima. “Desideriamo inoltre ringraziare la comunità di Lake Elsinore per tutto il loro sostegno”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La famiglia di Celeste Rivas Hernandez rompe il silenzio dopo l’arresto di D4vd D4vd Arrest Update: Celeste Rivas Hernandez Family Breaks Silence Notizie correlate D4vd arrestato, cantante accusato dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez(Adnkronos) – Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood... D4vd si dichiara non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, ritrovata nella sua TeslaD4vd si è dichiarato non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, l’adolescente il cui corpo smembrato e in avanzato stato di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez. Il corpo della 14enne era smembrato, coperto di insetti e con un forte odore di decomposizione nell’auto dell’artista; D4vd è stato arrestato per l’omicidio della quattordicenne trovata nel bagagliaio della sua auto; Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas: il corpo della 14enne trovato nel bagagliaio della Tesla del rapper; Il cantante d4vd arrestato per l'omicidio Hernandez: dal corpo ritrovato alle chat con la vittima 14enne. La famiglia di Celeste Rivas Hernandez rompe il silenzio dopo l’arresto di D4vdLa famiglia della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo ... msn.com Rivelata la causa di morte di Celeste Rivas, la 14enne trovata nel bagagliaio dell’auto di D4vdCeleste Rivas Hernandez, la 14enne il suo corpo è stato trovato nel bagagliaio dell’auto di D4vd, è morta a causa di «lesioni penetranti multiple» nella parte superiore dell’addome, come si legge nel ... rollingstone.it Arrestato con l'accusa di omic*dio della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez, il rapper #D4vd è stato accusato anche di rapporti con minore e di mutil*zione di cadavere. Secondo gli accusatori, il delitto stesso sarebbe stato commesso nel tentativo di nas - facebook.com facebook D4vd arrestato, cantante accusato dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez x.com