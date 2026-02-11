Javier Zanetti a Bormio per il Super G | Qui atmosfera magica E svela la sua passione segreta i pizzoccheri | Sono i numeri uno

Da ilgiorno.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Javier Zanetti si trova a Bormio per il Super G sulla pista Stelvio. Il vicepresidente dell’Inter ha detto di sentire un’atmosfera magica e si è lasciato andare a una sorpresa: i pizzoccheri sono il suo piatto preferito. Il suo arrivo ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di sport e tifosi, che hanno visto nel suo sorriso un segno di entusiasmo per questa giornata di gare.

Bormio (Sondrio), 11 febbraio 2026 – Il vicepresidente dell’Inter nonché leggendario capitano nerazzurro Javier Zanetti oggi a Bormio per assistere alla gara di Super G, nella mitica Pista Stelvio. Una visita che è stata una occasione per immergersi nell ’atmosfera magica delle Olimpiadi Invernali e anche per sfogliare “l’album dei ricordi”. Sì, perché Zanetti è spesso stato ospite del rinomato centro montano dell’Alta Valtellina. “ Bormio è splendida, venivo qui da giocatore per il ritiro estivo dell’Inter e ora provo una grande emozione nel tornare per le Olimpiadi, un evento davvero unico con un’atmosfera bellissima” ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

javier zanetti a bormio per il super g qui atmosfera magica e svela la sua passione segreta i pizzoccheri sono i numeri uno

© Ilgiorno.it - Javier Zanetti a Bormio per il Super G: “Qui atmosfera magica”. E svela la sua passione segreta, i pizzoccheri: “Sono i numeri uno”

Approfondimenti su Javier Zanetti

Olimpiadi, Javier Zanetti promuove Bormio e i pizzoccheri

Javier Zanetti torna a Bormio, questa volta per le Olimpiadi.

La passione di Antonella Clerici per il Natale: l’atmosfera magica della sua casa nel bosco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Javier Zanetti

Argomenti discussi: Mela Bernina, il progetto che unisce ricerca e territorio presentato a Bormio; Ogni scelta è una storia, il Liceo Nervi-Ferrari di Morbegno investe sull’educazione affettiva; Sebastiano Erba, morto per salvare due sconosciuti travolti da una valanga; Olimpiadi, Elisa Confortola: Un onore portare la Valtellina sul tetto del mondo.

Zanetti a Bormio: «Olimpiadi uniche, i pizzoccheri? Da medaglia d'oro»Non è sceso in campo con gli sci ai piedi, ma la sua presenza ha acceso gli spalti della Stelvio. Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter e oggi vicepresidente del club nerazzurro, ha vissuto da s ... intornotirano.it

Zanetti non dimentica la sua Argentina: presente in tribuna per la SuperG in supporto al connazionale GravierC'era un tifoso speciale questa mattina a Bormio per Tiziano Gravier, sciatore 23enne argentino in gara nel SuperG maschile di Milano-Cortina, dove gli italiani hanno deluso con Giovanni Franzoni, mig ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.