Javier Zanetti si trova a Bormio per il Super G sulla pista Stelvio. Il vicepresidente dell’Inter ha detto di sentire un’atmosfera magica e si è lasciato andare a una sorpresa: i pizzoccheri sono il suo piatto preferito. Il suo arrivo ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di sport e tifosi, che hanno visto nel suo sorriso un segno di entusiasmo per questa giornata di gare.

Bormio (Sondrio), 11 febbraio 2026 – Il vicepresidente dell’Inter nonché leggendario capitano nerazzurro Javier Zanetti oggi a Bormio per assistere alla gara di Super G, nella mitica Pista Stelvio. Una visita che è stata una occasione per immergersi nell ’atmosfera magica delle Olimpiadi Invernali e anche per sfogliare “l’album dei ricordi”. Sì, perché Zanetti è spesso stato ospite del rinomato centro montano dell’Alta Valtellina. “ Bormio è splendida, venivo qui da giocatore per il ritiro estivo dell’Inter e ora provo una grande emozione nel tornare per le Olimpiadi, un evento davvero unico con un’atmosfera bellissima” ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Javier Zanetti a Bormio per il Super G: “Qui atmosfera magica”. E svela la sua passione segreta, i pizzoccheri: “Sono i numeri uno”

Javier Zanetti torna a Bormio, questa volta per le Olimpiadi.

