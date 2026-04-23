Alla première di Apex a New York, l'attrice sudafricana ha scelto un look semplice ma riconoscibile. Indossava una giacca Dior Men’s Fall 2026 nera, aperta sul décolleté, abbinata a un pantalone fluido e a un colletto bianco plissettato con lunghi nastri che scendevano fino alla vita. La sua presenza sul red carpet ha attirato l’attenzione di fotografi e pubblico, senza bisogno di altri dettagli o accessori.

S ul red carpet della première del film Netflix Apex, Charlize Theron non ha avuto bisogno di molto. Una giacca Dior Men’s Fall 2026 nera, aperta sul décolleté, un pantalone fluido, un colletto bianco plissettato con lunghi nastri che scendevano fino alla vita. Mani in tasca, rossetto rosso, caschetto mosso. Fine. Vent’anni da ambasciatrice Dior si vedono tutti. Lo stile di Charlize Theron. guarda le foto Charlize Theron, un colletto per stupire. È il dettaglio più inaspettato e il più riuscito: quel colletto dal sapore vagamente vittoriano bilancia l’audacia del bustier assente con una precisione quasi couture. Perché portare una giacca così, aperta e senza nulla sotto, è una scelta che o funziona o non funziona, e dipende quasi tutto da come la si porta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La diva sudafricana è arrivata così alla premiere di Apex a New York. Siete pronte ad essere audaci come lei?

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