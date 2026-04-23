La denuncia di Natale Pd Montesilvano | A 9 mesi dalla segnalazione dei tombini della fibra rumorosi nessuna risposta
Nove mesi dopo aver presentato un'interrogazione riguardante i rumori provocati dai tombini della fibra ottica a Montesilvano, nessuna comunicazione è stata ricevuta dall'amministrazione comunale. La segnalazione era stata inoltrata al sindaco e all'assessore incaricato, ma finora non sono stati forniti chiarimenti o aggiornamenti sulla questione. La mancanza di risposte ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini coinvolti.
A distanza di nove mesi dalla presentazione di un'interrogazione al sindaco e all'assessore competente di Montesilvano sulla questione dei rumori dei tombini della fibra, ovvero i chiusini, nessuna risposta è arrivata dall'amministrazione comunale. A sottolinearlo è la consigliera comunale del.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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