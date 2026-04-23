La denuncia di Natale Pd Montesilvano | A 9 mesi dalla segnalazione dei tombini della fibra rumorosi nessuna risposta

Nove mesi dopo aver presentato un'interrogazione riguardante i rumori provocati dai tombini della fibra ottica a Montesilvano, nessuna comunicazione è stata ricevuta dall'amministrazione comunale. La segnalazione era stata inoltrata al sindaco e all'assessore incaricato, ma finora non sono stati forniti chiarimenti o aggiornamenti sulla questione. La mancanza di risposte ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini coinvolti.