Una madre ha presentato una denuncia perché le è stata negata l’applicazione dell’IVA ridotta per l’acquisto di un condizionatore che serve alla salute del figlio di 15 anni con disabilità. Dopo aver richiesto l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato formalmente che il diritto esiste. La vicenda riguarda una questione di accesso alle agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità.

Milano, 23 aprile 2026 – Anche l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco che suo figlio ha diritto a beneficiare dell’agevolazione. Eppure non è servito. Non ancora, perlomeno. In tre posti diversi ha rimediato la stessa risposta: un rifiuto. E nemmeno gentile, in un caso. Nonostante la dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate, nonostante i certificati medici di suo figlio, nonostante possa persino bastare un’autocertificazione, ottenere l’agevolazione resta un affare impossibile. Una vicenda – quella che sta vivendo Giuseppina Rubbuano, madre di David, 15enne con una disabilità gravissima alla quale concorrono la sindrome di Down e lo spettro autistico – che rileva quanta distanza ci sia tra il principio per il quale è stata istituita un’agevolazione e la sua attuazione nel quotidiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La denuncia di Giuseppina, madre di un 15enne con disabilità: “Negata l’Iva ridotta per comprare un condizionatore necessario alla salute di mio figlio”

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