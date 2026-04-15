Una donna ha denunciato di aver ricevuto messaggi minatori da parte della compagna di un giovane autista, accusando quest'ultima di aver minacciato anche il figlio di un anno. La vicenda riguarda un escalation di comunicazioni che ha portato alla denuncia delle presunte intimidazioni. La donna ha reso noto di aver ricevuto messaggi che, secondo la sua versione, contenevano minacce dirette sia a lei che al bambino.

Un’escalation di messaggi minatori alla compagna di Luca Spada – il 27enne autista e operatore della Croce Rossa arrestato sabato con l’accusa di omicidio volontario aggravato – arrivati dopo le intercettazioni all’uomo che hanno messo in luce non solo il piacere che provava nell’uccidere gli anziani in ambulanza ma anche il disprezzo per le sue vittime. “Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio“: è questo il tenore di uno dei tanti messaggi ricevuti dalla donna, 22 anni. Per tutelarsi la giovane ha deciso di affidarsi a un legale, l’avvocato Daniele Mezzacapo: “La compagna del signor Spada – ha detto il legale – del tutto...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Messaggi minatori alla compagna di Luca Spada, la denuncia della donna: “Minacce a mio figlio di un anno”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Morti in ambulanza, minacce di morte al figlio di Spada: Denunceremo; Minacce di morte online al figlioletto di Spada, la compagna: Cancellate oppure denunciamo; Caccia alle streghe. Minacce di morte a compagna e figlio: Farà la stessa fine; Forlì, morti sospette in ambulanza: oggi Spada dal giudice. Minacce di morte alla compagna e al figlioletto.

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