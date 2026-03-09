Madre denuncia la scomparsa del figlio 15enne | carabinieri lo trovano a spacciare al parco e lo arrestano

Una madre ha denunciato la scomparsa del suo figlio di 15 anni, che è stato poi rintracciato dai carabinieri nel Parco degli Acquedotti. Durante un controllo, i militari hanno trovato il ragazzo mentre spacciare droga insieme a un coetaneo. Entrambi sono stati arrestati e trovati in possesso di droga e denaro.

Le ricerche di un 15enne scomparso sono terminate con l'arresto per spaccio di lui e di un coetaneo. I carabinieri li hanno sorpresi con droga e soldi nel Parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

