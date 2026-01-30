Introvabile il farmaco per l' epilessia adatto a pazienti non collaboranti Autismo Abruzzo denuncia | Rischi per la salute

La mancanza del farmaco antiepilettico per pazienti non collaboranti crea preoccupazione in Abruzzo. Autismo Abruzzo denuncia che il medicinale, unico in grado di essere assunto da chi ha difficoltà a collaborare, è ormai introvabile. La situazione mette a rischio la salute di centinaia di persone che dipendono da quel farmaco.

L'unico farmaco antiepilettico adatto all'assunzione da parte di pazienti non collaboranti è introvabile, mettendo a rischio la salute di centinaia di pazienti. Il grave caso è stato denunciato da Autismo Abruzzo aps, che ha già scritto all'Aifa, al ministro della Salute e al presidente della Regione Abruzzo. Autismo Abruzzo ha segnalato il caso di una donna trentenne con epilessia e disturbo dello spettro autistico, in terapia stabile da anni con questa specifica formulazione, oggi irreperibile nelle farmacie del territorio. “La formulazione in granulato - spiega il presidente, Dario Verzulli - è clinicamente indispensabile: la paziente non è in grado di assumere compresse né altre formulazioni (sciroppi o capsule), come attestato dal medico specialista.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Autismo Abruzzo ha segnalato una carenza di un farmaco essenziale, creando preoccupazione tra le persone con epilessia e disturbi dello spettro autistico.

La carenza di farmaci antiepilettici rappresenta una difficoltà concreta per molte famiglie con bambini disabili.

