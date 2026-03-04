La società si chiude nel silenzio stampa Nessun ribaltone fino al derby di Modena

La società ha deciso di mantenere il silenzio stampa e non rilascia dichiarazioni ufficiali, in attesa del derby di Modena. La Curva Mare ha espresso chiaramente le proprie posizioni sia durante la partita che dopo il suo termine, mentre i tifosi si sono fatti sentire con cori e striscioni. Nessun cambio di allenatore o altre novità sono stati annunciati in queste ore.

La Curva Mare è stata decisamente esplicita, sia durante il match che al termine. I tifosi bianconeri sono stati fin troppo pazienti, ma una serie di avvenimenti nella gara col Monza hanno decisamente stappato la bottiglia della contestazione: "Non si può andare avanti così, tirate fuori ’gli attributi’" la polemica e, soprattutto, chiamando mister Mignani sotto la curva, a prendersi la sua dose di fischi e di colpe. I tifosi, che hanno lasciato lo stadio cantando "il Cesena siamo noi", hanno aspettato anche troppo: 8 sconfitte nelle ultime 12 e, soprattutto, appena due vittorie e 9 punti totali dal 13 dicembre (vittoria in casa col Mantova) ad oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La società si chiude nel silenzio stampa. Nessun ribaltone fino al derby di Modena Fiorentina, il ritiro si chiude ma il silenzio stampa prosegue: la società non parla nemmeno dopo la prima vittoriaCalciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Leggi anche: Crisi Fiorentina: società in silenzio stampa e squadra in ritiro Aggiornamenti e notizie su La società si chiude nel silenzio... Temi più discussi: La società si chiude nel silenzio stampa. Nessun ribaltone fino al derby di Modena; Tenaris chiude in anticipo la seconda tranche del buyback: scelta tecnica, nessun rischio per gli analisti; Biomar chiude a Tavazzano: addio ad altri venti posti di lavoro; Tutto tace sulla crisi Hoepli (e i lavoratori sono sempre più preoccupati). La società si chiude nel silenzio stampa. Nessun ribaltone fino al derby di ModenaMomento di riflessione negli States, in bilico l’allenatore che, chiamato dai tifosi sotto la curva, ha lasciato da soli i suoi giocatori ... ilrestodelcarlino.it Cesena ancora sconfitto: scatta la contestazione e la società non parla. Mignani resisterà?Aria pesante a Cesena dopo l’ennesima sconfitta degli ultimi mesi: da inizio 2026 infatti la squadra di Mignani ha preso una china discendente con. tuttomercatoweb.com #ComoInter | 19 falli totali, nessun cartellino. Partita noiosetta anche dal punto di vista arbitrale. #CoppaItalia x.com Sanremo 2026, crollo negli ascolti streaming: "Nessun brano sopra il milione di clic" | leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/03/sanremo-2026-crollo-negli-ascolti-streaming-nessun-brano-supera-il-milione-di-clic/ facebook