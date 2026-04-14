ErsiliaDanza presenta lo spettacolo Home della coreografa e danzatrice Giulia Roversi
Domenica 19 aprile 2026 alle ore 16, presso il Laboratorio Arti Coreografiche a Caselle di Sommacampagna, si terrà la presentazione dello spettacolo “Home”, ideato dalla coreografa e danzatrice Giulia Roversi. L’evento fa parte del progetto Danza X 4 organizzato da ErsiliaDanza. La sede si trova in via dell’Artigianato, 38. La rappresentazione coinvolge diverse figure del panorama della danza contemporanea.
ErsiliaDanza presenta domenica 19 aprile 2026 alle ore 16 il progetto Danza X 4 al Laboratorio Arti Coreografiche a Caselle di Sommacampagna, in via dell’Artigianato, 38. Nato per favorire la creatività emergente e ideato dall’Associazione Regionale ARCO Danza, Danza X 4 dà spazio a nuovi.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Danza X 4, la scena contemporanea si fa immersiva con “Home” di Giulia Roversi. - facebook.com facebook