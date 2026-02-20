Erika Morelli premiata come coreografa e ballerina a San Remo

Erika Morelli ha vinto due premi a San Remo, accusando un forte entusiasmo. La ballerina teatina, nota anche in televisione, ha conquistato la scena con le sue performance. La prima onorificenza è arrivata per il lavoro di coreografia, mentre il secondo per la sua interpretazione come ballerina. Morelli si è fatta notare tra tante star grazie alla sua energia e presenza scenica. La sua vittoria ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Ora si aspetta di vedere come proseguirà la sua carriera.

Inizio 2026 ricco di premi e riconoscimenti per Erika Morelli, artista teatina volto noto della tv, che ha avuto due riconoscimenti in poco tempo. Nell'ambito della 21esima edizione di Sanremo Doc, Erika Morelli è stata premiata da Danilo Daita come coreografa e ballerina per la quarta edizione di Abruzzo Doc, che riconosce le eccellenze abruzzesi. Il ritiro del premio è in programma a Sanremo sabato 28 febbraio 2026. Inoltre, recentemente, alla direttrice artistica della scuola di danza Roundup di Chieti è stato conferito in ambito imprenditoriale il riconoscimento "Top 100 Abruzzo" al Gran Galà del Business il 18 gennaio 2026.