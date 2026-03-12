Una coppia formata da una conduttrice e da un attore sono stati immortalati insieme durante un weekend alle terme. Finora, nessuna delle due parti ha confermato ufficialmente una relazione, nonostante le immagini abbiano attirato l’attenzione. Le foto mostrano i due mentre trascorrono del tempo in compagnia, alimentando le indiscrezioni su un possibile legame tra loro.

S embrerebbe esserci davvero del tenero tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Dopo le prime indiscrezioni circa un presunto legame, la conduttrice e l’attore e medico sono stati fotografati insieme durante un weekend romantico. Michelle Hunziker festeggia i 49 anni con la sé bambina: «Ma da grande sarò felice?» X Leggi anche › Michelle Hunziker e il corpo da Pin Up a 49 anni. Ma gli haters dicono “Photoshop” Michelle Hunziker e Giulio Berruti: cosa sappiano finora. I due sono stati intercettati alle terme di Saturnia e negli scatti circolati rapidamente sul web appaiono molto in sintonia. «Una coppia affiatata, sorridente, molto attenta a... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice e l'attore sono stati fotografati insieme alle terme, ma nessuno dei due ha ancora confermato la relazione. Tutti i dettagli noti finora

Articoli correlati

Leggi anche: Il conduttore e l'attrice son ostati fotografati mentre uscivano dalla casa di lui, ma non insieme: tutti i dettagli

Leggi anche: La conduttrice ha detto nuovamente "sì" in una chiesetta in Brasile: tutti i dettagli.

Una raccolta di contenuti su La conduttrice e l'attore sono stati...

Discussioni sull' argomento I cantanti di Sanremo arrivano a Roma: tutti i concerti in programma; Giorgia Cardinaletti: Ho fatto Sanremo gratis, ma è stato bellissimo. Mi vedo moglie e mamma; Simona Ventura: Volevo fare la suora, poi mi sono innamorata della tv; Laura Pausini dopo Sanremo diventa Santa Pau: la t-shirt ironica col santino della cantante.

Diletta Leotta e Loris Karius avranno un maschio: «Lo diciamo a tutti?», la conduttrice tv pubblica video durante l'ecografia«Lo diciamo a tutti? E’ maschio!». La rivelazione, postata in un video di pochi secondi su Instagram, proviene dalla ginecologa di Diletta Leotta. A poche settimane dall’annuncio social della sua ... milano.corriere.it

La madre, durante la gravidanza, avrebbe nascosto a tutti di essere sieropositiva. Nata la bimba, nel 2017 in Spagna, fuori da strutture sanitarie, lei e il padre non avrebbero fatto nulla per verificare se alla bimba fosse stata trasmessa la sieropositività. Una bi - facebook.com facebook

La madre, durante la gravidanza, avrebbe nascosto a tutti di essere sieropositiva. Nata la bimba, nel 2017 in Spagna, fuori da strutture sanitarie, lei e il padre non avrebbero fatto nulla per verificare se alla bimba fosse stata trasmessa la sieropositività. Una bi x.com