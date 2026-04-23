La Compagnia Borselli in tour | Il 9 maggio esibizione in Sicilia

Una famiglia del centopievese ha vissuto un periodo di difficoltà e cambiamenti tra il 1979 e il 1980, attraversando stagioni di crisi e di crescita. Durante quegli anni, si sono confrontati con differenze di stili di vita e mode, vivendo ogni stagione con le sue sfide e trasformazioni. Nel frattempo, la Compagnia Borselli annuncia un tour con un’esibizione prevista per il 9 maggio in Sicilia.

Una famiglia del centopievese che attraversa, come tante altre, difficoltà, differenze reciproche, mode, stili e momenti di crisi in quattro stagioni tra il 1979 e il 1980. Questo, e tanto altro, è "Le mezze stagioni", spettacolo teatrale originale, con la regia di Fabrizio Melloni, messo in scena per la prima volta lo scorso 11 aprile al Piccolo Teatro Giuseppe Borselli di Cento e pronto a essere replicato ben al di là dei confini centesi. Il 9 maggio, infatti, la compagnia replicherà la commedia a Sant’Angelo di Brolo, un paese di circa 3.000 abitanti in provincia di Messina, una trasferta resa possibile dalla disponibilità e dalla buona volontà di tutti i partecipanti al progetto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Compagnia Borselli in tour: "Il 9 maggio esibizione in Sicilia" Notizie correlate Aerolinee Siciliane pronta a decollare: a maggio il primo volo in collaborazione con la compagnia maltese 4 AirwaysGià nei prossimi giorni potrebbero essere messi in vendita i biglietti da e per Bergamo, con partenze da Palermo e Catania. Cesare Cremonini, la data zero del tour estivo sarà a Gorizia il 31 maggioBologna, 29 gennaio 2026 – Un’altra lunga estate di concerti dal vivo, nell’abbraccio del pubblico, per Cesare Cremonini.