Cesare Cremonini la data zero del tour estivo sarà a Gorizia il 31 maggio

La data zero del tour estivo di Cesare Cremonini sarà a Gorizia il 31 maggio. L’artista annuncia il primo concerto della stagione, che segnerà l’inizio di una lunga serie di eventi dal vivo in tutta Italia. I fan sono già in fermento, pronti a riempire gli stadi e le piazze per ascoltare dal vivo le sue canzoni. La data di Gorizia si inserisce in un calendario che promette spettacoli pieni di energia e musica.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Un'altra lunga estate di concerti dal vivo, nell'abbraccio del pubblico, per Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese, infatti, ha aggiunto anche la data zero del tour che lo vedrà impegnato fra Roma e Imola: si tratta di quella di Gorizia, all' aeroporto Amedeo Duca D'Aosta – per la prima volta teatro di un evento live – il prossimo 31 maggio. I Biglietti disponibili dalle 10 di venerdì 30 gennaio su livenation.itcremonini. Cesare Cremonini, il tour dei record: video Il tour di Cesare, Cremonini Live26. Sono sei gli appuntamenti con Cremonini grandi spazi open air in Italia, per cui sono stati già venduti oltre 250mila biglietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini, la data zero del tour estivo sarà a Gorizia il 31 maggio

