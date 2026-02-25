Aerolinee Siciliane pronta a decollare | a maggio il primo volo in collaborazione con la compagnia maltese 4 Airways

Già nei prossimi giorni potrebbero essere messi in vendita i biglietti da e per Bergamo, con partenze da Palermo e Catania. I prezzi dei biglietti per i voli nazionali dovrebbero oscillare tra i 64 e i 69 euro Aerolinee Siciliane sarebbe pronta a decollare. Dopo diversi rinvii potrebbe essere programmato a maggio il primo volo della compagnia aerea “made in Sicily”: l'annuncio è arrivato ieri attraverso i canali telematici della società, che si fonda su un azionariato diffuso. "L'aria pulita di cui non sapevi di aver bisogno", questo il payoff scelto per il nuovo sito web della compagnia che punta a offrire un servizio di trasporto aereo di alta qualità, sostenibile e orientato al territorio. Già nei prossimi giorni potrebbero essere messi in vendita i biglietti da e per Bergamo, con partenze da Palermo e Catania. Successivamente saranno effettuati collegamenti con la Germania e con almeno una destinazione del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

