La compagna di Luca Spada ha presentato una denuncia contro venti utenti dei social media che le hanno rivolto insulti e minacce online. L'avvocato che la rappresenta ha dichiarato che si tratta di un primo passo per contrastare un fenomeno che definisce violento. La denuncia riguarda commenti e comportamenti offensivi rivolti sia a lei che alla sua famiglia. È stato specificato che le accuse sono state raccolte in un procedimento legale in corso.

Forlì, 23 aprile 2026 – La compagna di Luca Spada, il 27enne autista di ambulanze accusato degli omicidi di sei pazienti anziani, ha denunciato le persone che hanno offeso o minacciato lei o la sua famiglia sui social. In giornata, informa l'avvocato Daniele Mezzacapo di Elena Nedyalkova, la compagna di Spadino che gestisce una piadineria, "verranno depositate, nell'interesse della cliente, le prime 20 denunce-querele nei confronti dei soggetti che hanno rivolto minacce, offese e messaggi intimidatori direttamente al profilo social di Elena, nonché nei confronti di coloro che hanno pubblicato commenti diffamatori, offensivi e gravemente minatori sotto post e contenuti diffusi sui social network da testate giornalistiche locali e nazionali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La compagna di Luca Spada denuncia i primi 20 haters, l'avvocato: "Argine a un fenomeno violento"

Notizie correlate

Messaggi minatori alla compagna di Luca Spada, la denuncia della donna: “Minacce a mio figlio di un anno”Un’escalation di messaggi minatori alla compagna di Luca Spada – il 27enne autista e operatore della Croce Rossa arrestato sabato con l’accusa di...

Morti in ambulanza, la compagna di Spada denuncia minacce a loro figlioDopo che le intercettazioni dell’indagato Luca Spada, la compagna e il figlio di un anno sono soggetti a minacce e telefonate inquietanti.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Il caso Luca Spada, qual è il ruolo della compagna? - 15/04/2026 - Video; Caso omicidi in ambulanza: minacce alla compagna di Spada e al figlio di un anno; La compagna dell’autista di ambulanza Luca Spada:Io e mio figlio minacciati sui social; La follia di Spadino: tentò di uccidersi con un’iniezione d’aria.

Forlì, morti in ambulanza: la compagna di Luca Spada querela 20 hatersLa compagna di Luca Spada, l’autista di ambulanze accusato degli omicidi di sei pazienti a Forlì, ha denunciato le persone che hanno offeso o ... corriereromagna.it

Anziani morti in ambulanza, la compagna di Luca Spada denuncia i primi 20 hater: «Minacce contro nostro figlio»Forlì, l'autista di ambulanze accusato degli omicidi di sei pazienti. I messaggi d'odio sui profili social della donna. Il legale: «Un fenomeno violento che la cliente e la sua famiglia stanno subendo ... corrieredibologna.corriere.it

LUCA SPADA, INDAGINE APERTA «Ho risposto a tutte le domande e continuo a dichiararmi innocente». È quanto ha ribadito Luca Spada, operatore sanitario arrestato per la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, avvenuta durante un trasporto il 25 novembr - facebook.com facebook

Forlì, morti in ambulanza. La sorprendente reazione della fidanzata di Luca Spada davanti al giornalista del TgLa7 x.com