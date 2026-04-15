La compagna di Luca Spada ha denunciato minacce rivolte al loro bambino di un anno, poco dopo che sono state diffuse intercettazioni che coinvolgono l’indagato. Nelle registrazioni, si ascoltano telefonate e conversazioni che riferiscono di atteggiamenti inquietanti e di insulti, mentre si stanno svolgendo le indagini sulla morte in ambulanza. La donna ha segnalato le minacce alle autorità competenti.

Dopo che le intercettazioni dell’indagato Luca Spada, la compagna e il figlio di un anno sono soggetti a minacce e telefonate inquietanti. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe ucciso gli anziani con una siringa d’aria. Per la donna è innocente “Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio”. Questo è uno dei messaggi minatori che la compagna di Luca Spada starebbe ricevendo dopo lo scoppio del caso dei cosiddetti “morti in ambulanza”. Come spesso accade, i famigliari degli indagati in casi mediatici sono soggetti a minacce, che avvengono principalmente tramite i social. E,dopo le intercettazioni divulgate, la compagna e il figlio di Spada sono stati presi di mira con pesanti messaggi minatori.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morti in ambulanza, la compagna di Spada denuncia minacce a loro figlio

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