Morti in ambulanza la compagna di Spada denuncia minacce a loro figlio
La compagna di Luca Spada ha denunciato minacce rivolte al loro bambino di un anno, poco dopo che sono state diffuse intercettazioni che coinvolgono l’indagato. Nelle registrazioni, si ascoltano telefonate e conversazioni che riferiscono di atteggiamenti inquietanti e di insulti, mentre si stanno svolgendo le indagini sulla morte in ambulanza. La donna ha segnalato le minacce alle autorità competenti.
Dopo che le intercettazioni dell’indagato Luca Spada, la compagna e il figlio di un anno sono soggetti a minacce e telefonate inquietanti. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe ucciso gli anziani con una siringa d’aria. Per la donna è innocente “Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio”. Questo è uno dei messaggi minatori che la compagna di Luca Spada starebbe ricevendo dopo lo scoppio del caso dei cosiddetti “morti in ambulanza”. Come spesso accade, i famigliari degli indagati in casi mediatici sono soggetti a minacce, che avvengono principalmente tramite i social. E,dopo le intercettazioni divulgate, la compagna e il figlio di Spada sono stati presi di mira con pesanti messaggi minatori.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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