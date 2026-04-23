La Commissione parlamentare per le questioni regionali nel Sannio | priorità a trasporti e sanità

La Commissione parlamentare per le questioni regionali si è concentrata su diverse problematiche che interessano il territorio del Sannio, tra cui i trasporti e la sanità. Durante l'incontro sono stati affrontati anche temi come lo spopolamento e la desertificazione delle zone interne, con l'obiettivo di individuare possibili interventi e risposte concrete. La discussione ha coinvolto rappresentanti locali e nazionali, evidenziando le criticità di un'area che cerca soluzioni per migliorare la qualità di vita.

Tempo di lettura: 4 minuti Trasporti, sanità, spopolamento, desertificazione delle aree interne: questi i temi del disagio acuto e delle pesanti difficoltà del vivere quotidiano che caratterizzano una grossa parte del Paese, incluso il Sannio, che sono stati affrontati questa mattina dalla Commissione parlamentare per le Questioni regionali presieduta da Francesco Silvestro, giunta in Prefettura per ascoltare da vicino le voci istituzionali dei territori. Due le tappe della Commissione: prima a Benevento e quindi ad Avellino. Nel Sannio, la Commissione è stata accolta dal Prefetto Raffaela Moscarella. Ai lavori erano presenti anche l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca e i rappresentanti delle principali istituzionali locali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Commissione parlamentare per le questioni regionali nel Sannio: priorità a trasporti e sanità Notizie correlate La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione ad AvellinoGiovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania, con due tappe istituzionali a Benevento e... La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione in Campania, focus su aree interne e spopolamentoGiovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania per un confronto diretto con le istituzioni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Commissione parlamentare per la semplificazione (16.04.2026); Mattarella: Inaccettabile che la commissione di Vigilanza non possa esercitare i suoi compiti; Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (22.04.2026); Gazzetta di Benevento. Questioni regionali, la commissione parlamentare in città: focus su mobilità, spopolamento e rilancio delle aree interneUna giornata di ascolto e analisi per mappare le criticità del territorio e trasformarle in proposte legislative. La Commissione parlamentare per le Questioni regionali è approdata oggi in Campania pe ... ntr24.tv La commissione parlamentare in visita alla centrale di Bargi, sopralluogo e audizioniIl procuratore capo ha parlato di una proroga delle indagini, per fare luce sulla strage sul lavoro che ha causato 7 vittime ... rainews.it Mary Holland, presidente di Children's Health Defense — l'associazione fondata da Robert Kennedy Jr. — e il responsabile scientifico Brian Hooker sono stati appena auditi dalla Commissione parlamentare italiana d'inchiesta sul Covid-19. A margine dell'au x.com Oggi in Commissione parlamentare sul femminicidio e la violenza di genere abbiamo approvato la relazione sulla violenza digitale, un lavoro condiviso e unitario, arricchito dal contributo di esperte ed esperti, professionisti e professioniste, che considero prez - facebook.com facebook