La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione ad Avellino

Giovedì 23 aprile, una commissione parlamentare dedicata alle Questioni regionali visiterà la Campania con due tappe a Benevento e Avellino. La missione si inserisce in un'attività di approfondimento finalizzata a analizzare le problematiche e le opportunità delle aree interne della regione, con particolare attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione territoriale. La visita si concentrerà sulle specificità di ciascuna città e sulle iniziative in corso per migliorare la coesione tra i diversi territori.

Giovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania, con due tappe istituzionali a Benevento e Avellino, nell’ambito dell’attività di approfondimento dedicata allo sviluppo, alla valorizzazione e alla coesione territoriale delle aree interne e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione in Campania, focus su aree interne e spopolamentoGiovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania per un confronto diretto con le istituzioni... Commissione Questioni regionali in missione in Campania: tappa a Benevento e Avellino sulle aree interneComuni, assunzioni più rapide con gli elenchi idonei ASMEL: cresce il ricorso agli interpelli e si rafforza la PA locale Un Patrimonio UNESCO per la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Commissione parlamentare per la semplificazione (16.04.2026); La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione in Campania, focus su aree interne e spopolamento; Mattarella: Inaccettabile che la commissione di Vigilanza non possa esercitare i suoi compiti; Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (22.04.2026). La commissione parlamentare in visita alla centrale di Bargi, sopralluogo e audizioniIl procuratore capo ha parlato di una proroga delle indagini, per fare luce sulla strage sul lavoro che ha causato 7 vittime ... rainews.it Commissione femminicidio, la proposta: Sia reato generare contenuti sessuali con l'IALa Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha approvato all’unanimità la proposta di relazione sulla 'dimensione digitale della violenza con ... msn.com Domani la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione tra Benevento e Avellino per un confronto con istituzioni e territori su sviluppo, servizi e contrasto allo spopolamento nelle aree interne e montane. - facebook.com facebook La Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave #MobyPrince svolge l'audizione di Vito Cannavina, comandante dell'Agip Napoli all'epoca del disastro. Segui la diretta: bit.ly/MobyPrince2204… #OpenCamera x.com