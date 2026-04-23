La città torna al tempo degli Estensi nelle scuole | donati 4.500 libri ai giovani studenti

Nelle scuole della città sono stati distribuiti 4.500 libri illustrati intitolati ‘La vita nella Ferrara degli Estensi’, destinati agli studenti delle scuole primarie comunali e paritarie. La consegna si è svolta mercoledì mattina con una presentazione rivolta ai bambini, offrendo loro l’opportunità di conoscere aspetti storici legati al periodo degli Estensi attraverso materiale didattico.