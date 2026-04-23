La città torna al tempo degli Estensi nelle scuole | donati 4.500 libri ai giovani studenti
Nelle scuole della città sono stati distribuiti 4.500 libri illustrati intitolati ‘La vita nella Ferrara degli Estensi’, destinati agli studenti delle scuole primarie comunali e paritarie. La consegna si è svolta mercoledì mattina con una presentazione rivolta ai bambini, offrendo loro l’opportunità di conoscere aspetti storici legati al periodo degli Estensi attraverso materiale didattico.
Un tuffo nella Ferrara degli Estensi direttamente tra i banchi di scuola: 4.500 copie del libro illustrato ‘La vita nella Ferrara degli Estensi’ sono state distribuite presso tutte le scuole primarie comunali e paritarie del territorio, e presentate mercoledì mattina agli alunni della scuola.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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