Pordenone celebra il Bocolo di San Marco | tradizione amore e solidarietà con la Croce Rossa

A Pordenone si rinnova ogni anno la tradizione del “Bocolo di San Marco”, un evento che coinvolge comunità e volontari. La celebrazione si svolge nel rispetto di consuetudini che si tramandano nel tempo, con momenti dedicati alla solidarietà e all’amore per le tradizioni locali. Alla manifestazione partecipano cittadini e rappresentanti di organizzazioni di volontariato, in particolare della Croce Rossa. La giornata mette in risalto legami storici tra Pordenone e Venezia attraverso rituali e appuntamenti tradizionali.

Ci sono legami invisibili ma profondi che uniscono Pordenone a Venezia, e uno di questi parla la lingua delle tradizioni e dei sentimenti. È la storia del Bocolo di San Marco, iniziativa che ogni anno il Comitato Croce Rossa di Pordenone rinnova con passione, portando nelle piazze le rose rosse. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Venezia saluta il Carnevale 2026: Piazza San Marco celebra la Maria, simbolo di arte e tradizione.Venezia ha vissuto il culmine della sua secolare tradizione carnevalesca con una spettacolare serata in Piazza San Marco il 17 febbraio 2026. San Valentino, la Croce Rossa: "Donate il sangue, gesto d'amore che salva la vita"Il Comitato di Genova promuove una speciale iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue, i dettagli Sabato 14 febbraio, presso...