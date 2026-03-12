Dazi Usa Trump avvia procedura per nuove misure permanenti | nel mirino Ue Cina e altri partner

L'amministrazione americana ha avviato formalmente una procedura per rendere permanenti alcuni dazi doganali. Il provvedimento riguarda principalmente l’Unione Europea, la Cina e altri partner commerciali, con l’obiettivo di modificare le tariffe attualmente in vigore. La decisione coinvolge misure che potrebbero influenzare gli scambi commerciali tra Stati Uniti e i paesi interessati.

(Adnkronos) – L'amministrazione Trump ha avviato la procedura per sostituire in modo permanente i dazi che la Corte Suprema ha cancellato perché illegali, annunciando l'avvio di nuove inchieste per pratiche commerciali inique che con ogni possibilità porteranno entro l'estate a nuovi dazi permanenti sulle importanzioni negli Stati Uniti. Jamieson Greer, il rappresentante per il Commercio.

