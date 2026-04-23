La cavalcata vittoriosa dei biancorossi in Coppa Cev

La squadra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha partecipato per la seconda volta alla Cev Volleyball Cup, competizione europea di pallavolo maschile. La prima esperienza risale alla stagione 2022-2023, quando è stata eliminata in semifinale dalla squadra belga. La partecipazione attuale ha visto i biancorossi protagonisti di una serie di incontri che hanno portato alla vittoria in questa competizione europea.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stata la seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023 dove in semifinale è stata eliminata dalla Knack Roeselare.In Cev Volleyball Cup 2026 la formazione biancorossa ha giocato 12 partite con altrettante vittorie.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Biancorossi al tie break superano Ljubljana nell’andata della Semifinale di Coppa Cev Ai biancorossi la Cev Volleyball Cup, Luneburg superatoGas Sales Bluenergy Volley Piacenza entra nella storia, la Cev Volleyball Cup è sua. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Festa biancorossa: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto la Coppa Cev fotogallery; Bovolenta trascina Piacenza: la Coppa Cev è a un passo. La cavalcata vittoriosa dei biancorossi in Coppa CevPer Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stata la seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023 dove in semifinale è stata eliminata dalla Knack Roeselare. In C ... ilpiacenza.it Chieri si aggiudica l’andata dei quarti di Coppa Cev a LodzLa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il primo atto dei quarti di finale della Coppa Cev imponendosi 1-3 in Polonia in casa del PGE Grot Budowlani ?ód?. Un risultato sul quale però pesa la ... rainews.it DIRETTA +++ Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto i due set che le mancavano, la Coppa Cev è nostra! Lupi Biancorossi - facebook.com facebook Dante Boninfante al termine della Finale di Coppa Cev "È una vittoria che voglio dedicare a tutto il mio staff che non ha mai mollato, alla società che ha creduto in me e mi ha permesso di allenare questo gruppo." youtu.be/S9nvck7xHoE x.com