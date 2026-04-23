Ai biancorossi la Cev Volleyball Cup Luneburg superato

Il Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto la Cev Volleyball Cup battendo in finale l’SVG Luneburg al PalabancaSport, che era tutto esaurito. I piacentini hanno conquistato i primi due set con un gioco dominante, portando a casa il trofeo. La partita si è conclusa con la festa dei biancorossi, che hanno festeggiato davanti ai tifosi presenti.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza entra nella storia, la Cev Volleyball Cup è sua. Vinti i primi due set dominando l’SVG Luneburg è scattata la festa in un PalabancaSport sold out.Ci sono vittorie che vanno oltre il risultato, oltre il campo, oltre il punteggio. Vittorie che diventano storia. È.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Cev Volleyball Cup in Semifinale l’ACH Volley Ljubljana per i biancorossiSarà la formazione slovena del ACH Volley Ljubljana la prossima avversaria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella Semifinale di Cev Volleyball... LIVE Piacenza-Luneburg 3-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Festa biancorossa al PalaBancasportCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV La nostra Diretta Live finisce qui per stasera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ai biancorossi la Cev Volleyball Cup, Luneburg superato; Per la finale di Coppa Cev già 2mila biglietti venduti. Probabile il sold out al PalabancaSport; Finale di Coppa Cev, si va verso il sold out; Piacenza sul tetto d’Europa: la Cev Volleyball Cup alla Gas Sales Bluenergy Volley. Piacenza, che trionfo in Coppa Cev: è il primo titolo europeo per il clubDopo il 3-0 in Germania, i biancorossi vincono al ritorno con lo stesso punteggio e mettono il trofeo in bacheca ... corrieredellosport.it Cev Cup: Piacenza supera il Luneburg e alza la CoppaNella finale di ritorno altra netta vittoria per 3-0 (25-20,25-17,25-21) degli uomini di Boninfante che regalano al club biancorosso il primo trofeo della sua storia ... tuttosport.com TUTTO VERO Piacenza sale sul tetto d’Europa! La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto la Cev Volleyball Cup, seconda competizione europea per importanza. I biancorossi hanno battuto la formazione tedesca di Luneburg sia all’andata che al - facebook.com facebook La CEV Volleyball Cup è x.com