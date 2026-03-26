Biancorossi al tie break superano Ljubljana nell’andata della Semifinale di Coppa Cev

Al PalabancaSport, Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto la prima sfida della Semifinale di Coppa Cev contro l’ACH Volley Ljubljana, chiudendo il match al quinto set con un punteggio di 3-2. La partita, che è durata più di due ore, si è conclusa con un parziale di 30-28, 25-20, 27-29, 20-25 e 15-4.

Dieci battute consecutive di Mandiraci nel tie break. Dante Boninfante: “Bravi i ragazzi, non era facile” Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo oltre due ore di gioco al PalabancaSport supera per 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4) l’ACH Volley Ljubljana nella gara di andata della Semifinale di Cev Volleyball Cup. Nella gara di ritorno, in programma a Ljubljana giovedì 2 aprile i biancorossi staccheranno il pass per la Finale in caso di vittoria con qualunque punteggio mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 saranno gli sloveni a passare il turno e in caso di un 3-2 per la formazione di casa si giocherà il Golden set.Partita iniziata... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Biancorossi al tie break superano Ljubljana nell’andata della Semifinale di Coppa Cev Articoli correlati Domani al PalabancaSport andata della Semifinale della Coppa Cev, c’è LjubljanaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dopo la maratona con Modena in Gara 4 dei Play Off Scudetto, si rituffa in Europa. Cev Volleyball Cup in Semifinale l’ACH Volley Ljubljana per i biancorossiSarà la formazione slovena del ACH Volley Ljubljana la prossima avversaria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella Semifinale di Cev Volleyball... Tutto quello che riguarda Biancorossi al tie break superano... Discussioni sull' argomento Tie-break maledetti. Gas Sales, ti giochi la semifinale a Modena; Lube, serata da Champions: fari sull’andata dei quarti di finale, all’Eurosuole Forum arrivano i temibili polacchi dello Zawierce; Play Off: Modena pareggia i conti andando a vincere a Piacenza; Star Volley Bisceglie sconfitta al tie-break sul parquet di Teramo. Fustal: la Feldi Eboli batte Napoli nel derby e vola in semifinale di Coppa Italia - facebook.com facebook Al lavoro per la Semifinale di Coppa Italia #ForzaViola #JuveFiorentina x.com