In Brianza apre Normal lo store con prezzi anormali ci sono regali per tutti

In Brianza apre un nuovo store chiamato Normal, un punto vendita che offre prodotti a prezzi molto competitivi e con regali per tutti. L’azienda danese, fondata nel 2013, ha ampliato la sua presenza in Europa e ora si presenta anche in questa regione. Il negozio propone una vasta gamma di articoli a costi contenuti, puntando a soddisfare le esigenze di diversi clienti.