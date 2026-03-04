Oggi in Brianza apre Normal lo store con prezzi anormali ci sono regali per tutti

Oggi in Brianza apre Normal, il negozio di retail danese che offre prodotti a prezzi molto bassi e regali per tutti. L’azienda, fondata nel 2013 e diffusa in Europa, ha deciso di espandersi anche in questa regione. La nuova apertura si svolge in un locale di dimensioni significative, con un’ampia gamma di articoli disponibili per i clienti.

Sbarca in Brianza il negozio con la struttura a labirinto che in tredici anni ha già visto l'inaugurazione di oltre 900 store in tutta Europa Normal sbarca in Brianza. L’azienda danese di retail - nata nel 2013 e ben presto cresciuta in tutta Europa - adesso arriva anche in Brianza. Oggi, mercoledì 4 marzo al centro commerciale Carrefour di Limbiate aprirà il noto brand, con il primo store di Normal nella provincia brianzola. Per l’occasione saranno distribuite 500 surprise bag, gift card a da 30 euro per le prima dieci persone in fila e un grande concorso che regalerà al vincitore un intero pallet di prodotti. Normal - che ha oltre 900 negozi in tutta Europa - vende prodotti per la cura della pelle, igiene orale, cura dei capelli, makeup e prodotti per la pulizia della casa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

