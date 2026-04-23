La Cassazione annulla due condanne per due omicidi

La Corte di Cassazione ha annullato due condanne definitive per omicidi. La prima sezione penale ha deciso di ribaltare una sentenza di condanna all’ergastolo emessa dalla Corte d’assise d’appello di Napoli nei confronti di un uomo. La decisione riguarda specificamente un procedimento relativo a un omicidio e si basa su un’analisi delle prove e delle procedure giudiziarie precedenti. La causa ritorna ora a un nuovo esame in sede di merito.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, ha ribaltato, annullando la sentenza di condanna all’ergastolo che era stato infilitto dalla Corte d’assise d’appello di Napoli nei confronti di Francesco Pezzella. I giudici di legittimità hanno accolto integralmente le questioni sollevate dagli.🔗 Leggi su Napolitoday.it Omicidio Maltesi: annullato nuovamente l’ergastolo per Fontana Notizie correlate Caso Ranza, la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcereSiena, 9 aprile 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per dieci agenti della penitenziaria accusati di tortura, per il presunto... Caso Trapani: Cassazione annulla condanne su morte turista nel B&B, rinvio al giudizioLa Corte di Cassazione ha annullato le condanne nei confronti di Tuzza Augugliaro, 86 anni, e della figlia Benedetta Serafico, 64 anni, titolari del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fallimento Centonove, la Cassazione annulla i due processi a Enzo Basso: tutto da rifare per il giornalista; Cassazione annulla condanna per associazione a delinquere per droga, nuovo giudizio in Appello a Catanzaro; Pasquaretta, non fu peculato: la Cassazione annulla la condanna; Pena ricalcolata due volte: Cassazione annulla per ne bis in idem. La Cassazione annulla due condanne per due omicidiÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più c ... napolitoday.it Narcotraffico in Calabria: la Cassazione annulla le condanne per associazione a delinquere, processo da rifareLa Corte di Appello, quindi, dovrà valutare se effettivamente esistano elementi per ritenere l’esistenza del sodalizio ... corrieredellacalabria.it Cassazione annulla i domiciliari a Cuffaro con rinvio: decide il Riesame - facebook.com facebook La Cassazione annulla con rinvio gli arresti di Cuffaro x.com