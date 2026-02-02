La Corte di Cassazione ha deciso di annullare le condanne per Tuzza Augugliaro e Benedetta Serafico, proprietarie del B&B “Orchidea” a Trapani. La decisione riguarda il caso della morte del turista toscano Fabio Maccheroni, avvenuta nel ferragosto del 2016. Ora il processo torna in tribunale per un nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha annullato le condanne nei confronti di Tuzza Augugliaro, 86 anni, e della figlia Benedetta Serafico, 64 anni, titolari del B&B “Orchidea” a Trapani, in relazione alla morte del turista toscano Fabio Maccheroni avvenuta nel ferragosto del 2016. Il provvedimento, emesso dalla quarta sezione della Corte, è stato reso noto nel febbraio 2026, dopo che il ricorso presentato dalle difese è stato accolto per un motivo formale: la prescrizione del reato. Il caso, che aveva già visto due condanne definitive in primo grado e confermate in appello, è stato così definitivamente chiuso per le due donne, senza che il procedimento venga rinviato a un’altra corte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Trapani: Cassazione annulla condanne su morte turista nel B&B, rinvio al giudizio

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Estorsioni Scu per concorso esterno.

La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento nei confronti dell'imam Mohamed Shahin di Torino, che resta libero in attesa di un nuovo giudizio della Corte d'appello.

