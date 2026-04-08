Fondi ad Hamas | la Cassazione annulla con rinvio l' arresto nei confronti di Hannoun

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio le ordinanze del tribunale del Riesame riguardanti la custodia cautelare in carcere di quattro persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta su presunti finanziamenti a un'organizzazione ritenuta vicina a gruppi armati. Le ordinanze del tribunale del Riesame erano state confermate dal giudice per le indagini preliminari di Genova, che aveva disposto l’arresto. La decisione della Cassazione riguarda ora il procedimento di giudizio.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del tribunale del Riesame che avevano confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Genova nei confronti di Mohammad Hannoun, Ra'ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, arrestati nell’ambito dell’inchiesta della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Caso finanziamenti ad Hamas, annullato l'arresto di Hannoun: la decisione della CassazioneLa Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di arresto del presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, il 64enne Mohammad Hannoun,... Fondi ad Hamas: attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per HannounLa Suprema Corte dovrà esprimersi anche sull’utilizzabilità dei file israeliani esclusi perché acquisiti tramite fonte anonima La procura ha... Temi più discussi: Fondi ad Hamas: attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per Hannoun; Presunti fondi ad Hamas, il pg della Cassazione stoppa gli atti israeliani: Ma ci sono gravi indizi; Inchiesta fondi Hamas e Hannoun, scontro tra toghe sui documenti forniti da Israele; Presunti fondi ad Hamas, i pg della Cassazione in disaccordo con gli inquirenti genovesi: I documenti israeliani non sono utilizzabili. Presunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad HanonunLa Cassazione ha anche respinto i ricorsi dei pm Luca Monteverde e Marco Zocco contro la scarcerazione di Rahed Al Salahat (difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio) referente dell ... genova24.it Hannoun resta in carcere, per ora. Ma il provvedimento va rivalutatoRoma – Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas partiti dall’Italia, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Genov ... ilsecoloxix.it I fondi saranno distribuiti tra le Asl, i policlinici e le aziende ospedaliere di Roma e di tutto il Lazio - facebook.com facebook La Lega Serie A torna a valutare l’ingresso dei fondi: sul tavolo l’ipotesi della cessione del 49% della newco che gestirà i diritti tv internazionali. Da Apollo a CVC, ecco i private equity sondati x.com