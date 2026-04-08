Mohammad Hannoun la Corte di Cassazione annulla l' arresto e rinvia al Riesame

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio le ordinanze del Tribunale del Riesame che avevano confermato l’arresto di una persona coinvolta in un procedimento legale. La decisione riguarda un caso in cui l’arresto era stato disposto nel contesto di un’indagine giudiziaria. La causa viene ora rimandata al Tribunale del Riesame per una nuova valutazione della misura restrittiva.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra'ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas. La Suprema Corte ha inoltre decretato inammissibili i due ricorsi della procura di Genova contro la scarcerazione, decisa dal tiibunale del Riesame in precedenza, nei confronti di Raed Al Salahat, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio e di Khalil Abu Deiah, legale rappresentante dell'associazione La Cupola d'Oro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mohammad Hannoun, la Corte di Cassazione annulla l'arresto e rinvia al Riesame Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di HannounLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del tribunale del Riesame che avevano confermato la custodia cautelare in carcere... Terrorismo, la decisione della Cassazione su Mohammad HannounLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti... Temi più discussi: Non valgono le prove israeliane su Hannoun; Fondi ad Hamas: attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per Hannoun; Caso Hannoun, dubbi in Cassazione sulle prove anonime dell’intelligence israeliana: Inutilizzabili; Caso Hannoun, i procuratori della Cassazione: I documenti di Israele? Inutilizzabili. Terrorismo, la decisione della Cassazione su Mohammad HannounLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame. In attesa di una nuova pronuncia, Hannoun resta in carcere a Terni. Motivazione entro 30 giorni ... ilgiornale.it Presunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad HanonunPresunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hanonun ... msn.com Mohammad Hannoun si trova in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas - facebook.com facebook