La carovana rumorosa | Traffico e pericoli chiediamo interventi

Cinquanta ciclisti hanno attraversato alcune delle strade più trafficate di Ferrara, attirando l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. La loro presenza ha creato un sottofondo di rumore e movimento, evidenziando le criticità di alcune arterie cittadine. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma ha suscitato richieste di interventi per migliorare le condizioni di percorrenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai ciclisti.

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: cinquanta ciclisti invadono alcune delle strade critiche di Ferrara. Una ’carovana rumorosa’ per rompere il silenzio sui ritardi del piano della mobilità sostenibile. Si è svolta nei giorni scorsi la biciclettata fuori porta organizzata per accendere i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla necessità di una protezione reale per l’utenza debole della strada. L’iniziativa, promossa da Fiab, Forum Ferrara Partecipata, Caldirolo Libera e Via Copparo Sicura, ha visto la partecipazione di circa cinquanta ciclisti. Il gruppo è partito dal Torrione di Porta Mare per affrontare un percorso simbolico attraverso alcune delle arterie più sollecitate e pericolose del quadrante est della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La carovana rumorosa: "Traffico e pericoli, chiediamo interventi" Notizie correlate Barriere e pericoli sui marciapiedi a Scafati: Grimaldi e Velardo (Pd) chiedono interventi immediatiCamminare in sicurezza, spostarsi senza ostacoli, poter entrare in un edificio pubblico senza dover chiedere aiuto. Barriere e pericoli sui marciapiedi a Scafati: i consiglieri comunali Grimaldi e Velardo (Pd) chiedono interventi immediatiTempo di lettura: 2 minutiCamminare in sicurezza, spostarsi senza ostacoli, poter entrare in un edificio pubblico senza dover chiedere aiuto. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La carovana rumorosa: Traffico e pericoli, chiediamo interventi; Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: ciclisti in giro per la città, c'è la protesta; Mobilità casa-lavoro, La Comune presenta un’interrogazione: il Piano c’è, ma serve fare di più. La carovana rumorosa: Traffico e pericoli, chiediamo interventiSicurezza stradale e mobilità sostenibile: cinquanta ciclisti invadono alcune delle strade critiche di Ferrara. Una ’carovana rumorosa’ per rompere il silenzio sui ritardi del piano della mobilità ... ilrestodelcarlino.it Grande Raccordo Anulare di Roma chiuso per auto in fiamme, traffico e code all’altezza Cassia - facebook.com facebook Sulla #A11 code per traffico intenso tra Firenze ovest e Prato est in direzione Pisa #viabiliTOS x.com