Barriere e pericoli sui marciapiedi a Scafati | i consiglieri comunali Grimaldi e Velardo Pd chiedono interventi immediati

I consiglieri comunali Grimaldi e Velardo (Pd) chiedono interventi immediati per risolvere i problemi sui marciapiedi di Scafati. In città molte aree sono piene di ostacoli e pericoli, rendendo difficile camminare in sicurezza. Alcuni cittadini si trovano costretti a chiedere aiuto per entrare negli edifici pubblici o spostarsi senza rischi. La richiesta dei due consiglieri mira a spingere l’amministrazione a intervenire subito, prima che si registrino incidenti o problemi più gravi.

Tempo di lettura: 2 minuti Camminare in sicurezza, spostarsi senza ostacoli, poter entrare in un edificio pubblico senza dover chiedere aiuto. Per molte persone a Scafati, però, tutto questo non è affatto scontato. Marciapiedi stretti o rovinati, gradini, assenza di scivoli: difficoltà quotidiane che colpiscono persone con disabilità, anziani, famiglie con passeggini e, in generale, chiunque si muova a piedi. Su questi temi i consiglieri comunali del Partito Democratico e della coalizione “Ora e sempre Scafati”, Michele Grimaldi e Francesco Velardo, hanno presentato un’interrogazione consiliare con richiesta di risposta scritta, per fare chiarezza sulle condizioni reali dell’accessibilità in città e sugli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

