Barriere e pericoli sui marciapiedi a Scafati | Grimaldi e Velardo Pd chiedono interventi immediati

A Scafati, cittadini e politici tornano a chiedere interventi concreti per eliminare le barriere sui marciapiedi. Grimaldi e Velardo del Pd chiedono azioni rapide: servono più controlli e lavori per rendere più sicuri i percorsi pedonali. Camminare senza rischi e entrare facilmente negli edifici pubblici deve diventare una priorità per la città.

Camminare in sicurezza, spostarsi senza ostacoli, poter entrare in un edificio pubblico senza dover chiedere aiuto. Per molte persone a Scafati, però, tutto questo non è affatto scontato. Marciapiedi stretti o rovinati, gradini, assenza di scivoli: difficoltà quotidiane che colpiscono persone con disabilità, anziani, famiglie con passeggini e, in generale, chiunque si muova a piedi. Su questi temi i consiglieri comunali del Partito Democratico e della coalizione “Ora e sempre Scafati”, Michele Grimaldi e Francesco Velardo, hanno presentato un’interrogazione consiliare con richiesta di risposta scritta, per fare chiarezza sulle condizioni reali dell’accessibilità in città e sugli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

I consiglieri comunali Grimaldi e Velardo (Pd) chiedono interventi immediati per risolvere i problemi sui marciapiedi di Scafati.

