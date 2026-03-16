Granfondo del Po passa la carica dei mille

Ieri mattina si è svolta la Granfondo del Po, una gara ciclistica che ha coinvolto circa mille partecipanti. La manifestazione si è concentrata sulla scoperta del territorio estense, seguendo il corso del grande fiume. I ciclisti hanno attraversato diverse località lungo il fiume, affrontando un percorso impegnativo e suggestivo. La giornata ha visto protagonisti tanti appassionati di ciclismo provenienti da varie zone.

Successo ieri mattina per la Granfondo del Po, la manifestazione sportiva alla scoperta del territorio estense lungo il grande fiume. Sono stati oltre novecento gli iscritti partiti all’ombra del Castello, suggestiva come sempre la partenza con un serpentone colorato di ciclisti che ha proseguito per i due percorsi previsti dall’evento, quello ‘lungo’ di 139km e il ‘corto da 76,6 km. A dare il via l’assessore allo sport Francesco Carità. La manifestazione è stata promossa ed organizzata da Po River Asd Aps, con il patrocinio di Comune e Regione, i percorsi hanno attraversato anche i comuni rivieraschi della provincia di Rovigo lungo il fiume. Da segnalare poco dopo la partenza, in via Padova a Pontelagoscuro, una brutta caduta di un partecipante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Granfondo del Po, passa la carica dei mille Articoli correlati Granfondo del Po, la carica dei novecento. Si parte stamattina da piazza CastelloAl via la dodicesima edizione della ‘Granfondo del Po’, con modifica alla viabilità. Leggi anche: Sfida sulle due ruote da Ferrara al Grande fiume: torna la 'Granfondo del Po' Tutto quello che riguarda Granfondo del Po passa la carica dei... Temi più discussi: Torna la Granfondo del Po: due percorsi in bici lungo il grande Fiume; Granfondo del Po, la carica dei novecento. Si parte stamattina da piazza Castello; A Ferrara modifiche alla viabilità per la Granfondo del Po 2026; Sfida sulle due ruote da Ferrara al Grande fiume: torna la 'Granfondo del Po'. Granfondo del Po, passa la carica dei milleSuccesso per la manifestazione scattata dal Castello, con due percorsi attraverso la provincia. Infortunio per un atleta, trasportato a Cona ... sport.quotidiano.net Granfondo del Po, la carica dei novecento. Si parte stamattina da piazza CastelloCiclismo, due percorsi che costeggiano il grande fiume: quello lungo di 139 km e quello corto di 77. Modifiche alla viabilità ... msn.com DOPPIETTA ROLLING BIKE ALLA GF DEL SYRAH Splendida edizione della GF del Syrah, la Granfondo di Tavarnelle di Cortona (AR) valida per ben 4 challenge: New UmbriaTuscany Mtb, Appennino Superbike, Italian Supersix Race e MTB TOUR Toscana. - facebook.com facebook