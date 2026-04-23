La carica degli 800 alla cena per Lepore | Non abbiamo mai smesso di incontrare i cittadini | VIDEO

Nella serata del 22 aprile, presso gli spazi dell’Arci Benassi, si è svolta una cena di sostegno a favore di Matteo Lepore, candidato a un secondo mandato. Alla manifestazione hanno partecipato circa 800 persone, che hanno ascoltato le parole del candidato, il quale ha affermato di aver mantenuto i rapporti con i cittadini nel corso del suo mandato. La campagna per le amministrative del 2027 sembra già aver preso il via, con un pubblico numeroso presente all’evento.