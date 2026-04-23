La carica degli 800 alla cena per Lepore | Non abbiamo mai smesso di incontrare i cittadini | VIDEO
Nella serata del 22 aprile, presso gli spazi dell’Arci Benassi, si è svolta una cena di sostegno a favore di Matteo Lepore, candidato a un secondo mandato. Alla manifestazione hanno partecipato circa 800 persone, che hanno ascoltato le parole del candidato, il quale ha affermato di aver mantenuto i rapporti con i cittadini nel corso del suo mandato. La campagna per le amministrative del 2027 sembra già aver preso il via, con un pubblico numeroso presente all’evento.
Macchina già in moto per le amministrative del 2027. Centinaia di persone si sono ritrovate nella serata di ieri, 22 aprile, negli spazi dell’Arci Benassi per una cena di sostegno a Matteo Lepore, che punta al bis. "Bologna fa per me"Sui tavoli spicca la brochure "Bologna fa per me", un resoconto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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