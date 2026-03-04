bologna card zuppi alla cena del ramadan con prodi e lepore

A Bologna, il cardinale Zuppi ha partecipato a una cena del Ramadan insieme a Prodi e Lepore. Durante l’evento, il religioso ha espresso il suo disappunto perché nelle parrocchie del centro della città non si registrano bambini. La conversazione ha coinvolto figure politiche e religiose, creando un momento di confronto pubblico su temi legati alla comunità locale.

Eminenza, se mi permette un consiglio, provi a lasciar perdere PD e islam. Entrambi hanno già il loro catechismo. Per raggiungere il cuore dei bolognesi sazi e disperati (come diceva il suo predecessore), provi ad annunciare Cristo crocifisso e risorto, annunci l’amore di Dio per ciascuno di noi, racconti la verità sul senso della vita, del dolore, della morte, e sveli la gioia che attende ogni uomo nell’eternità. Alle persone non interessano i tortellini vegani, interessa sapere se esiste qualcosa dopo la morte. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

